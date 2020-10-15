消委會：3成乾香料驗出致癌物　「有利腐乳王」咖哩超標1倍

疫情下市民在家用膳下廚，當中少不免要用上乾香料。消費者委員會今日(15日)公布指，「有利腐乳王」的咖喱，其致癌物黃曲霉毒素超出歐盟標準1倍，驗出每公斤黃曲霉毒素20.1微克，另外亦有11款香料輕微超標，當中樣本在超市與雜貨店出售，佔整體32.4%。消委會指黃曲霉毒素難以在一般煮食過程和烹調溫度中去除，建議消費者注意食物包裝香料表面有否發霉、變色或發出異味，並確保包裝完整。

消委會於超市與香料店與雜貨店抽取37款香料進行測試，包括23款胡椒、4款薑、5款蒜、4款咖喱及1款含蒜的混合香料，並測試各樣本的致癌黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2的含量和總含量，及赭曲霉毒素A的含量。

測試結果發現，有7款樣本檢出黃曲霉毒素，包括3款白胡椒粉、2款咖喱粉，以及薑粉、蒜粉各1款，含量介乎每公斤1.1微克至20.1微克，相差逾17倍。其中超標最高的樣本是在香料店與雜貨店購買的「有利腐乳王」咖喱，驗出每公斤黃曲霉毒素20.1微克，超過香港法例每公斤含15微克的上限，同時超出歐盟標準（每公斤10微克）1倍，另外，其毒性最強的黃曲霉毒素B1含量也是最高，為每公斤13.2微克，高出歐盟最高含量上限（每公斤5微克）逾1.6倍。

另外，5款樣本檢出赭曲霉毒素A，包括2款白胡椒粉和薑粉、咖喱粉，及蒜粉各1款，含量介乎每公斤2.0微克至7.4微克，最高為誠興椰子香辣原料的蒜，驗出赭曲霉毒素A為每公斤7.4微克，每公斤黃曲霉毒素亦為1.4微克。

消委會已將樣本資料轉交食安中心跟進，並促請生產商盡快降低產品中的黃曲霉毒素含量，確保食物安全，保障消費者健康。「誠興椰子香辣原料」蒜粉的代理商表示，該產品由供應商生產，該公司並沒有參與生產及運輸，亦已決定停止出售該產品。