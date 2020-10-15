消委會：營養運動諮詢服務成行成市　收費差距近39倍

近年社會提倡健康生活，不同機構推出各種營養飲食及運動等諮詢服務。消委會發現市面逐次計的門診諮詢服務，15間機構提供共38個提供套餐式營養飲食諮詢服務，當中31個適用於減重或增磅，收費由730港元至2.8萬港元不等，差距近39倍。而養和醫院諮詢45分鐘便索價1380港元，是服務中稱冠。消委會呼籲消費者按個人體格、健康狀況、負擔能力及了解服務提供者是否有相關資歷後，才作出選擇。

消委會聯絡37間提供營養飲食諮詢服務的私營服務機構，包括非政府機構或大學研究中心、私家醫院、私家診所及營養中心，以問卷形式收集各機構所提供的諮詢服務內容，其中只有20間有回應。機構分別提供逐次計的門診諮詢服務與套餐式營養飲食諮詢服務，逐次性收費中，首次費用介乎280港元至1380港元，其中以香港家庭計劃指導會最便宜，養和醫院的服務最貴，首次諮詢45至90分鐘便收費1380港元，若加上住院的私家房更可索價2180港元，但指有7位營養師註診。另外17間機構的跟進諮詢收費較首次諮詢低，有3間則劃一收費。

至於套餐式營養飲食諮詢服務，15間機構提供共38個諮詢套餐，當中31個適用於減重或增磅，收費由730港元至2.8萬港元不等，差距近39倍，其中德善健康管理的14.5月113節的減肥諮詢，收費2.8萬港元。消委會提醒，消費者指市民要按本身需要及經濟能力理性選擇，若打算只先體驗服務，可先就個人飲食尋求專業意見入手，一般淨營養諮詢服務，已基本包括體質、飲食習慣分析、制定個人飲食計劃等。