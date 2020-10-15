消委會：安全套不同物料厚度可相差逾4倍　有樣本漏水或破裂

坊間不少安全套品牌標榜超薄，消費者委員會測試30款安全套，發現各款安全套之間的厚薄度可相差逾4倍，即使同樣聲稱「超薄」的安全套，其厚度亦相差逾倍；約3分之1以「0.01」及「0.02」等數字作招徠，但部分沒有標明單位，亦沒有註明數字代表產品厚度，可能令消費者聯想與產品厚度相關。消委會就每個型號的安全套分別各收集315個樣本，各有1個樣本漏水；5款橡膠安全套分別有2至8個樣本在較低容量或壓力下破裂。

消委會測試9個牌子共30款安全套，原料分別為橡膠、合成物料聚氨酯（PU）、以及合成物料聚異戊二烯（PI），平均每個售價由約3.5港元至約22港元不等，相差逾5倍。測試項目包括漏水測試和爆破壓力測試、單個包裝完整性及厚度等，另外亦檢視產品上中英雙語的標籤和使用說明。

測試結果顯示，不同物料中，最薄和最厚的安全套可相差逾4倍。PU安全套相對較薄，平均厚度由0.019毫米至0.030毫米，而PI安全套則較厚，平均厚度為0.068毫米。22款橡膠安全套樣本厚度差異最大，平均厚度由0.039毫米至0.093毫米，相差逾2倍。

測試亦發現，測試樣本中同一品牌若有多個不同型號，往往是最薄的型號售價最高。30款安全套中，有57%、即17款在包裝寫有「超薄」、「超激薄」等字眼，惟平均厚度介乎0.025毫米至0.057毫米，相差近1.3倍。另外，約4成安全套的包裝有數字描述，如「0.01」及「001」等，但不是每款均有列出量度單位，亦不是每款都有說明是代表厚度。當中有2款安全套的包裝上列明「001」，惟厚度分別為0.054及0.055毫米。

至於物理性能方面，消委會就每個型號的安全套分別各收集315個樣本，其中2款橡膠安全套及2款PU安全套，各有1個樣本漏水；5款橡膠安全套分別有2至8個樣本在較低容量或壓力下破裂，但未有超出參考國際標準設定的漏水及爆破限額，整體表現屬滿意。

消委會提醒消費者，安全套的厚薄並沒有統一標準，各生產商的定義亦各有不同，消費者難以根據這類廣告宣傳字眼判斷產品的實際厚薄，最實際方法是先買小量使用，親自感受其舒適度。而市民選購及使用安全套時，應留意其陳列位置，以免購入可能因高溫或光加快老化的產品；勿以剪刀等利器拆封單個包裝，穿戴時提防遭指甲或戒指弄破，同時避免使用油性潤滑劑。