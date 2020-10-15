涉售盜版懷舊遊戲套裝　海關掃13店舖拘15男女

海關版權及商標調查科，經情報分析及版權持有人協助下，察覺市面上出現一批盜版遊戲機模擬器套裝，供市民下載遊玩盜版遊戲。並於昨日(10月1日)展開代號「靈機」的打擊售賣盜版電子遊戲行動，搜查全港各區熱門電子遊戲零售點，拘捕13男2女，年齡介乎17至51歲，包括店主及售貨員。

行動中，海關派出超過150名關員，搜查位於深水埗及荃灣的13間電子遊戲商店，以及兩個相關倉庫，並透過大數據系統分析網上平台的資訊，調查相關售賣盜版遊戲套裝的商店。關員一共檢獲137套盜版電子遊戲套裝，以及約73張冒牌遊戲記憶卡，市值約港幣30萬元。海關相信案件不涉集團式經營，初步調查指有個別店舖自行由外地取貨販賣，正進一步追查該批遊戲機生產地。

海關指，檢獲的遊戲機模擬器預載有約3千至4千款盜版遊戲，當中包括跨平台、跨生產商、活躍於九十至千禧年代的懷舊經典遊戲，且用家毋須加裝包括規避器等的外置裝置即可使用遊玩，屬過往同類案件中，單一機種內預載遊戲款式最多。該批遊戲機的按鈕、操縱桿等外觀均模仿在遊戲機中心常見的機器款式，不排除因近日疫情關係，市民增加留在家中的時間，有不法商人乘機推銷相關家用娛樂產品。

另外，該批遊戲機套裝亦預設可連接特定的不知名網站，供用家下載更多盜版遊戲，惟海關提醒市民，相關網站存有潛在風險，可能藏有電腦病毒或惡意程式。

海關強調，有商家在推銷產品時，誤導買家相關懷舊遊戲已經年代久遠，並無版權保護。而任何人銷售或管有侵權物品作售賣用途，即屬違法，經定罪可被判監4年，且每件侵權品判罰款5萬元，提醒市民要拒絕購買相關產品，尊重版權並向海關舉報侵權行為。