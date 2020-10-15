擠45隻貓狗涉虐畜　大部分患嚴重皮膚病　飼主辯稱悉心照料

自元朗村屋接走的部分貓狗完成初步檢查 租客已錄口供

東網昨日(14日)報道元朗村屋內驚現「貓狗地獄」，及後愛協及漁護署到場接走涉事的45隻貓狗，據了解，相關機關的接被接走的動物已獲獸醫跟進，完成了初步的檢查；而該村屋的租客昨晚被警方接走，已錄了口供。據了解，該村屋的租客王女士靠在街市賣菜維生，基本上把所有收入皆用交付租金、及購買貓狗的日用品，與涉事動物的關係甚好。

東網記者今(15日)聯絡涉事的租客王女士，她對事件表示非常憤怒。王稱自己已經離婚，住在天水圍的公屋，每日皆會做兩份兼職、僅有約3小時睡覺，所得的收入已全數花在貓狗身上，她又聲稱每日皆會花費約3至4小時照料屋中的貓狗，為牠們準備麵包、餅乾、白飯、鮮食、狗糧等，認為自己有妥善照顧。

王女士又提到，過去曾由於經濟問題考慮送走寵物，惟擔心牠們若沒有人領養會遭人道毀滅，故一直未有下定決心，但承認自己未有為涉事的貓狗絕育、亦沒有為牠們打針及植入晶片，但重調「唔知要幫佢哋(涉事寵物)打針」、及有分開雌性及雄性狗隻的生活空間。

有聲稱針對事件在前日(13日)報警的動物組織「拯救遺棄寵物中心(RCAP)」，今(15日)在社交網站發文，指現時屋內40多隻貓狗已經全部分别送到漁䕶處及愛護動物協會給獸醫檢查及醫治，目測除大部分動物患有嚴重皮膚病之外，其餘情況大致正常，又解釋警方根據程序有6個月時間搜証，再交律政司決定是否作出檢控，但坦言「順利檢控疏忽照顧動物的人是很艱難」。

RCAP又指，他們一直有跟進事件，知道有一名女士是該村屋的租客，但「三數天才回去一次」，日常屋內的狗隻僅靠幾名村民把水及食物用放入屋內讓牠們維持生命。至最近義工們發現廢屋的衞生愈來愈差，有些狗隻患上嚴重皮膚病、全身無毛，過於飢餓時甚至會搶吃同伴的排泄物，因此在幾經考量後決定報警。