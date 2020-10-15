團體發起小巴遊行促放寬禁聚令　加碼支援各行業

新冠肺炎疫情下百業蕭條，有團體今(15日)發起小巴遊行，並到政府總部請願，批評政府對各行業的支援嚴重不足，振興經濟的措施存在漏洞，促請政府放寬禁聚令，惠及商户和市民。

「復興經濟民生大聯盟」今早10時半，先發起小巴遊行，約15輛紅色小巴由旺角駛至政總表達訴求。小巴上貼上「限聚措施無了期，各業寒冬難渡過」等標語。旅遊業、私營教育業及中小微企等多個行業代表把一個碗砸在地上，意味「飯碗被打爛」。大聯盟召集人章彤輝指，其團體代表社會各行業及階層，所有人在政府的抗疫措施下，生活和商業運作都無以為繼，形容無論市民或是大中小型企業的東主均在水深火熱之中。

香港旅遊促進會總龫事崔定邦指，社會運動和疫情下，旅遊業界已停頓一年半，中港兩地關口更停頓逾250日，估計是有紀錄以來最長的一次，坦言旅遊業陷入困境，而疫情平息未有曙光，要求政府在抗疫和經濟間取得平衡。

大聯盟反對政府「一刀切」的抗疫隔離政策，促停止以發病人數作為抗疫政策的唯一考量，改以評定疾病風險和經濟利益，盡快恢復社交和經濟活動，並對各行各業提供足夠補助，寧鬆勿缺。