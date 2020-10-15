運輸工否認藏伸縮警棍　稱遭警員插贓誣告

去年10月20日有市民在九龍區發起反修例遊行，當晚警方到旺角掃蕩，並在一名青年身上搜獲一支伸縮警棍。該青年否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（15日）在九龍城法院開審。辯方力陳警棍並非在被告背囊找到，而警員出庭作供時，就矢口否認曾說：「死曱甴，咁串，而家就俾條嘢你」，但承認未有查問或警誡便拘捕被告，解釋因上級指示他只負責拘捕。

19歲被告呂柏樂，報稱任職運輸工人，被控於去年10月20日，在旺角彌敦道的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有一支伸縮棍。

警員伍詠強作供指，當晚10時許他乘警車抵達旺角山東街與洗衣街交界，並與同僚往彌敦道方向推進，現場約百多名示威者隨即四散。期間伍見到穿戴頭套、孭着背囊的被告，嘗試跳過分隔兩邊行車線的花糟跑走，遂追上前並成功將其截獲。當時被告掙扎反抗，他於是和數名警員合力將其制服，並在被告背囊中檢獲一支長約20厘米的伸縮警棍，隨即宣布拘捕，再將被告交給刑偵人員。

伍在接受盤問下，承認從來沒有向被告查問搜出來的物品是什麼、有何用途及是否屬於他，更從未對他作警誡。伍解釋，當日上級指示他負責拘捕，刑偵人員會負責警誡。不過，伍承認將被告交予同事時，沒有提及他尚未查問或警誡被告。

辯方向伍指出，他在制服被告時曾說過：「咪郁，死曱甴，仲捉唔到你」。其後又問被告：「你有無衰過？」，當被告回答說：「你查下咪知囉」。他即回應指：「死曱甴，咁串，而家就俾條嘢你」。

伍一概否認辯方的指控，但承認有聽過警員用曱甴稱呼示威者，又指「曱甴」一詞「可能係個codeword（暗語）」。