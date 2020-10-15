香港與新加坡建立「旅遊氣泡」　免檢疫往來數周內落實

新冠疫情下，為促成地區間有限度往來及旅遊，港府正初步接觸全球11個國家及地區商討建立「旅遊氣泡」，當中包括港人熱門旅遊地點日本及泰國，商務及經濟發展局局長邱騰華今日(15日)公布，本港與新加坡已就「旅遊氣泡」達成原則性協議，居民在履行病毒檢測及部分指定安排後，可免強制檢疫自由往來，計劃可望數周內落實。

邱騰華表示，有關協議分5大點，包括旅客需接受兩地互相承認的新冠病毒陰性檢測報告；旅客往來目的不受限制；相關旅客要乘坐特定航班，不接受轉機客同機；往來免除「疫監」；兩地可按疫情發展增減條件。

被問及從新加坡轉機的乘客是否符合安排？邱騰華指出，參與旅客14日內不可到過其他地區，參與旅遊氣泡雙方的旅客必須點對點，並不接受其他轉乘旅客，以免有人利用「旅遊氣泡」的漏洞。

按照有關協議，兩地旅客須在出發前72小時進行病毒檢測，且獲無染疫結果，檢測費用將由旅客自費。現時，新加坡及香港機場均設有病毒檢測中心，本港亦有17個認證的實驗室或醫院可進行病毒檢測，邱騰華認爲，隨着檢測能力增加，進行檢測的費用將會有下降。而現階段的航班安排亦只會按現有航線首先試行，至於詳情將由運房局和航空公司討論。

兩地可按疫情發展調整旅遊氣泡安排，預料計劃啟動初時，使用旅遊氣泡的並非是旅客，或首先是公務商務為主，其後希望逐步放寬更多人使用旅遊氣泡，若情況許可，希望有機會讓旅行社參與開展旅遊業務。

港府仍正與11個國家商討旅遊氣泡，包括日本、泰國、德國、南韓、法國、瑞士、越南、馬來西亞、新加坡、澳洲及新西蘭，而台灣並不在名單當中。