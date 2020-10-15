警稱被咬指感劇痛　未及做出按壓制服動作

法律行政人員杜啟華，涉嫌於去年7月14日在沙田新城市廣場發生衝突期間，咬斷一名偵緝警長無名指一案今（15日）在區院續審。涉事警長梁啟業續作供，稱被咬時因感到劇痛，「所以分唔到(對方)係咬定扯」。

控方播放當日制服被告過程的片段，期間梁啟業的食指似是在放在被告右臉眼眶近鼻樑位置，梁解釋當時被告不斷搖頭掙扎，故他未能做到按壓的動作，亦不完全清楚所按到的位置。

梁強調當時以正常力道控制被告的頭部，若能成功按壓被告鼻位，輕力便可令對方感到痛楚。梁又指遭被告咬住手指時感到劇烈痛楚，只叫被告盡快放開，沒再對他用力控制。

辯方盤問時，指由梁的手指被咬至他抽回手指的過程不足一秒，質疑他並無足夠時間說出叫被告放開口的說話。梁回應則指當時情況緊急，說話的速度或會更快。梁又指看見手指遭被告咬，自然反應便是縮手。

辯方又指從片段中可見被告早已被按坐在地上時，已有5名警員在他身旁，更有一支伸縮警棍架在他的頸上。他被人向後拉了一段距離，除其右手有撥動外，就沒有其他肢體動作。但梁重申被告曾想逃走，又指伸縮警棍是放在被告胸口而非架在他頸上。

23歲被告杜啟華否認公眾地方內擾亂秩序行為、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖傷人等4罪，被指於去年7月14日，在沙田新城市廣場作出擾亂秩序的行為，並襲擊警員葉卓軒、非法及惡意對梁子健的身體加以嚴重傷害、意圖使梁啟業的身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。