傳國泰下周起派「大信封」　工會望減流血規模

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，及旗下國泰港龍航空傳一周內落實大裁員計劃！國泰空中服務員工會今（15日）早與資方會面，建議延長自願無薪假等，望減少流血規模。據悉，資方僅稱須再作商討，並拒絕承諾不裁員，工會對資方回應感到失望。

國泰空中服務員工會主席王思敏會面後向傳媒表示，自資方放棄申領政府第二期保就業計劃、為裁員鋪路起，工會已與資方管理層會面4次，今早亦已表達員工希望能保留職位，願與公司共度時艱。期間工會亦曾提出多項建議，包括延長自願無薪假，以及重推「半職飛行計劃」；又建議即使資方推出裁員計劃，亦應先提供自願離職計劃，給僱員多一個選擇。

不過，資方僅表示須再作商討，未有提及會否採納有關方案。據了解，港龍航空公司空勤人員協會下午亦會與資方會面。

國泰早前已揚言，集團架構重組無可避免，該公司內部自月初已傳出多項裁員部署，致該集團僱員人心惶惶。