13歲男童認藏武　辯稱示威為得到朋輩認同

13歲男童去年11月2日在旺角與示威者聚集時，被警方截查及搜出管有士巴拿和雷射筆，因而被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具並有所意圖、以及管有攻擊性武器並有所意圖兩罪。男童早前承認所有控罪，今（15日）在西九龍法院兒童庭求情，男童聲稱他渴望得到朋輩的認同，及認為示威裝備的形象吸引，才一時衝動跟隨同伴往示威現場。法庭押後至明天判刑。

控罪指，涉案13歲男童於去年11月2日，在旺角西洋菜街攜有一把扳手及一個能發出雷射光束的裝置。

辯方求情指，患專注力失調和讀寫障礙的男童，在社會運動中只屬跟隨者角色，他是由一名朋友帶去參與示威，因他以為示威者裝備很吸引及欲得到同輩的欣賞。事後男童與該友人絕交，承認自己衝動犯事及沒有想到後果。

辯方又指，男童經歷了3周的拘禁生活，除起了阻嚇之效外，他亦反思到過去不珍惜父母的關愛，現在他承諾用功學習，希望能令父母驕傲。

感化官和青少年罪犯評估專案小組的報告均反映，男童適合接受照顧及保護兒童令，同時更生中心報告亦說合適。辯方就冀法庭輕判，考慮判處照顧及保護兒童令。