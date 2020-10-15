曾蔭權任內議而不決　中九龍幹線工程造價飆3.4倍

由董建華政府擬備、前特首曾蔭權爵士任內推動的中九龍幹線工程問題多多，其中因港府一拖再拖，致原定2012年動工、2016年完工的工程，拖至2017年底才動工，其工程造價由2002年估算的100億港元飆升3.4倍至437億港元，受盡多界別批評。

翻查資料，港府1997年回歸後首份施政報告，已提及會興建一條中九龍幹線，而港府於2002年向當時立法會提交文件，估算中九龍幹線建造費用約為100億港元。有關工程於曾蔭權任內推動，並原定於2012年動工、2016年完工，但最終拖至2016年初行政會議才拍板興建，其造價亦飆至估算437億港元，平均每公里造價達92億港元。

工程新造價出爐係，多名時任立法會議員及工程界人士均批評曾在任期內議而不決，致工程造價有如「幾何級」上升。路政署當時解釋指在進一步勘測及詳細設計的過程中，考慮到要優化設計及加設新設施，以及市場變動所致。

中九龍幹線是一條全長4.7公里的快速公路，東西雙向各有3條行車線，其中3.9公里是穿越地底行車隧道，連接西九龍的油麻地交匯處及啟德發展區和九龍灣，接駁正籌備興建的將軍澳至藍田隧道。走線主要由隧道組成，西起海泓道，沿甘肅街，經彌敦道、馬頭圍、再經過九龍灣，在啟德發展區返回地面。