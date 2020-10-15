本年度立法議程出爐　政府擬向立法會提交20條條例草案　

政府計劃在今個立法年度向立法會提交20條條例草案。

新一屆立法會期昨日(14日)展開，政府計劃在本立法年度向立法會提交20條條例草案，其中以財經事務及庫務局佔最多，共有5條，第2及第3分別為運輸及房屋局和勞工及福利局，各佔4條和3條。

財庫局負責的包括公司(企業拯救)條例草案、稅務(附帶權益稅務寬免)(修訂)條例草案、稅務(修訂)(合資格合併、指明資產及電子報稅表)條例草案、強制性公積金計劃(修訂)條例草案證券及期貨及公司法例(修訂)條例草案。

運房局主理包括道路交通(修訂)條例草案、的士司機違例記分及的士罰則條例草案、不停車繳費系統條例草案，以及商船(海上運輸旅客及行李責任限制)條例草案。勞福局則負責職業安全健康局(修訂)條例草案、《安老院(修訂)條例》及《殘疾人士院舍(修訂)條例》，以及職業安全及健康法例(修訂)條例草案。

至於由保安局負責的刑事罪行(修訂)條例草案，條文修訂《刑事罪行條例》(第200章)，以訂立窺淫、私密窺視、未經同意下拍攝私密處及發放相關影像等新的刑事罪行。當中政府就窺淫罪立法，遭人批評拖延十多年，局方曾於今年6月在參考法律改革委員會報告後，將偷拍裙底行為列為未經同意拍攝私密處罪，就立法建議諮詢公眾3個月。