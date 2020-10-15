百業蕭條經濟重創　73%市民對本港前景感悲觀

新冠肺炎疫情持續逾9個月，有機構定期就市民個人經濟狀況進行調查，最新一次的結果顯示，有73%受訪者對未來半年香港經濟感「悲觀」，比例較上次3月公布的調查微跌5%，而感到「樂觀」的受訪者佔10%，較上次增4%。機構認為，市民普遍對本港經濟前景仍維持悲觀，但程度有所緩和。

香港研究協會於上月24日至本月14日，以電話訪問1071名18歲或以上市民。有50%受訪者指目前個人財政狀況較半年前差，比率較上次下跌2%；10%人則表示財政變好，較上次增加4%。而市民在各項開支上，仍然有分別60%及47%人表示減少了飲食及購物開支。機構表示，按淨值變化計算，飲食雖處於負24%，但已較上次調查上升12%，相信與政府放寬飲食業防疫限制有關。

調查亦問及市民對經濟狀況的擔憂程度，有54%人指擔心「難以應付日常的醫療保健開支」、其次是44%人擔心「難以應付未來退休生活的日常開支」、及41%人擔心「難以應付失業或急病等突發情況的日常開支」。