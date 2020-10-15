立會發展委員會選舉主席　許智峯搶走3張選票　議員促報警

立法會轄下18個事務委員會今日(15日)選舉正、副主席，首個選舉是發展事務委員會，民主派繼續以提名及提出規程問題方式「拉布」，民主黨議員許智峯更在投票箱搶走3張選票，主持選舉的謝偉銓指要稍後處理事件，需重發選票以確保選舉公正，而建制派「班長」廖長江指事件嚴重，要求謝責成秘書處報警處理。

為防泛民繼續拉布，謝偉銓劃線限制提名程序，泛民不滿並在座位叫囂，大鬧謝是「斯文敗類」，謝無視並繼續宣讀候選人姓名。其後許智峯及黃碧雲衝出主席台抗議，被保安包圍並返回座位，秘書處於混亂中繼續派發選票，惟許之後於票箱搶走3張選票，謝指要稍後處理事件，需重發選票以確保選舉公正，而建制派「班長」廖長江指事件嚴重，要求謝責成秘書處報警處理。

參選人有盧偉國及10名非建制派議員，盧偉國以32票當選主席，於約40分鐘內完成主席選舉，超出原訂半小時的會議時間，要留待下次會議選出副主席。此外，公務員事務委員會由工聯會議員郭偉強當選主席，副主席選舉亦留待下次會議舉行。

表：18個事務委員會新任主席(不斷更新)

發展事務委員會主席：盧偉國

公務員事務委員會主席：郭偉強