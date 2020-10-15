街市租戶今起可申資助裝非接觸式付款工具 每檔可獲5000元

街市租戶今日起可申請資助，以安裝最少一種非接觸式付款工具等。

多個街市不幸爆疫，為減低在街市環境中因接觸鈔票的傳播病毒風險，食物環境衞生署公布，在第三輪「防疫抗疫基金」中推出公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，向公眾街市包括熟食檔位等租戶，每檔劃一提供一次性5000港元資助，以安裝最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費。

該資助計劃於今日(15日)開始接受申請，預料可惠及約1.2萬個該署街市檔位租戶。有意申請資助的街市檔位租戶，可親身或以郵寄方式向食環署分區環境衞生辦事處遞交申請，截止申請日期為11月30日。

至於香港房屋委員會轄下共27個街市及5個熟食亭，共約1500個檔位租戶亦可參與上述計劃，房委會將發信通知個別檔位租戶有關資助計劃的詳情及申請手續。

有關非接觸式付款方式，須經由香港金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳/信用卡計劃處理。另外，街市租戶在與服務提供者簽訂有關提供最少一種非接觸式付款方式的服務合約前，須向食環署提交申請並獲得原則上批准，然後提交已簽署並不少於2年期的有效服務合約。食環署及房委會將進行巡查，確保有關安裝已經完成後，申請者才會獲發放有關資助。