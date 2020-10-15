去年有機市場消費總額跌5億　市民仍受誤導　團體促立法監管

隨着大眾對健康意識提高，近年有機食品的需求愈來愈大。香港有機資源中心於今年6月至7月期間，就香港消費者購買有機產品的行為模式進行調查，並訪問了逾800名市民，以了解他們於去年在有機產品的消費習慣及有機市場的發展現況。結果發現，由於去年社會事件導致香港經濟衰弱，市民消費力下降；同時市民在選購有機產品時存在誤解，不懂如何分辨真偽，影響購買信心。團體建議政府應盡快訂立相關法例，以監管有機市場。

調查顯示，受去年下半年的社會運動影響，導致經濟轉差，每月有機食品消費金額在500港元以上的受訪者，總體較前年下跌3%，而較低消費群組則微升。團體又推算，去年全年購買有機食品的總金額為68億港元，較前年下跌5億港元。

香港浸會大學香港有機資源中心總監黃煥忠表示，有機食品消費在過往10年皆有所增長，而去年下跌則與經濟低迷有直接關連。但他相信，大眾注重健康，對有機食品消費依然樂觀，而團體預計今年消費金額將回升至77億港元。

黃續指，去年市民透過有機標籤判斷有機產品的真偽接近75%，惟仍有不少市民誤以為「有機」、「綠色食品」等字眼為有機食品，而市場有不少商品以相關字眼誤導消費者，事實上部分產品不符合有機認證標準，欺騙市民。團體建議，政府應加強有機教育工作，支持有機認證標籤，並訂立相關的法例規管以加強消費者的購買信心。

另外，調查亦發現，在今年疫情下，市民轉為傾向網上訂購及超級市場購買有機食品，令網上訂購躍升1倍，可見將成為新趨勢。

有機零售店董事總經理高照成稱，今年疫情下的營業額突飆升近13%，其中網上訂購升幅最顯著，飆升1倍以上，而防疫產品例如環保清潔劑、紙巾，更出現恐慌性購買。