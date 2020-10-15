黎智英與美國防部前副部長直播　籲向中國施壓　學者批滿口歪理

壹傳媒黎智英今早(15日)和美國國防部前副部長保羅沃夫維茲在社交平台進行直播，黎呼籲國際社會關注早前企圖偷渡到台灣、目前被拘留在深圳鹽田看守所的12名港人，透過國際壓力向中國施壓，務求盡快獲釋或返港接受審訊。有學者批評，黎智英滿口歪理，無懼曾因涉嫌違反《港區國安法》被捕，企圖繼續擴大影響力，促駐港國安公署加強執法力度。

近月台海局勢緊張，隨時爆發軍事衝突，保羅沃夫維茲認為台灣總統蔡英文在雙十節發言，並向中國伸出橄欖枝，同時向美國表明，一旦發生戰爭，錯不在台灣，而是在中國。

早在2014年違法佔領行動爆發前，黎智英曾邀請保羅沃夫維茲到其遊艇密會5小時，對方曾於2001至2005年期間出任美國國防部副部長，其後曾擔任世界銀行行長。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，犯了法的人理應受到制裁，但黎智英視中港兩地的法治如無物，竟借助境外勢力干預內地司法制度，批評他要求釋放棄保潛逃的12名港人蛇是滿口歪理，陳認為黎已涉嫌觸犯了《港區國安法》，又指他目前有數宗案件在身，即使曾因涉違反《港區國安法》被捕，亦繼續試圖壯大自己影響力，因此建議駐港國安公署加強執法，以提高阻嚇力。

時事評論員陳雲生認為，黎智英身為傳媒人，須明辯是非道理，同時不應違反法治，其言行只是向黑暴表態，營造他向該12名港人蛇表達關心的現象，但台灣當局也表明不會接受偷渡等非法行為，故認為他的說話起不到作用。