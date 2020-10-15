海關搗觀塘工廈劏房大麻種植場　拘大專男生檢逾80萬元貨

香港海關毒品調查科根據線報，昨日(14日)中午12時許，在觀塘一工廈單位外截停一名19歲大專男學生，在其身上檢獲小量大麻，關員進入其租用的劏房搜查，於房間內發現一個帳篷，裏面種植了7株大麻植物，並檢獲已收割的大麻製成品，以及小量俗稱「郵票」的毒品LSD（麥角酸二乙基酰胺）、氯胺酮(K仔)和搖頭丸。

其後，關員押解該名男生到同層其租用的另一劏房搜查，亦發現一個栽種了9株大麻植物的帳逢，房間安裝了太陽燈、棚架、抽風系統等設備。因種植大麻會發出明顯的異味，疑犯安裝了抽風系統，將室內空氣排出室外，以免被人發覺，同時將新鮮空氣帶入室內幫助大麻生長。行動中，海關共檢獲16株大麻植物，約重3公斤，市值約69萬港元，檢獲的大麻製成品約重533克，市值約12萬5千港元。

海關相信，在封關及海關嚴厲打擊販毒活動下，販毒集團仍不放過任何賺錢的方法，於鬧市以較低成本租用劏房種植大麻。該些大麻植物一般在2至3個月可收成，每株可收割200至300克大麻，盈利非常可觀。

海關毒品調查科高級調查主任郭俊雅表示，上址共有30間劏房，配套及設備齊全，每間約100平方呎，月租約5,000港元。相信該大麻種植場運作約半年，估計亦用作吸毒場所，在劏房內也檢獲大麻種子，正追查其來源。