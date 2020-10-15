休班警買K仔藏毒罪成　還押等候戒毒所報告

警方於去年初根據線報進行打擊毒品行動，在一名休班男警進行毒品交易後拘捕他，搜出俗稱K仔的毒品氯胺酮，之後再拘捕一名女子。該休班男警和被捕女子分別否認藏毒和販毒罪，案件今天（15日）在屯門法院裁決，男被告藏毒罪成，裁判官明言他身為警員，法庭不會判他感化或社服令，下令把他還押至10月30日等候判刑，期間索取戒毒所和背景報告。女被告則無罪釋放。

控方案情指，47歲男被告陳天賜案發時在平台來回踱步，未幾21歲女被告阮嘉欣與男友蘇孝廉乘的士而至，蘇甫下車便和陳交易毒品，之後3人離去。據悉，蘇早前已承認販毒罪被判監。

裁判官裁決指，經反覆觀看現場閉路電視片段後，法庭認為蘇和陳互相認識，並且相約在上址見面，期間曾有金錢交收。裁判官不接納陳在錄影警誡會面中所指，蘇當時只時向陳問路。

此外，辯方指警方要陳在貴重財物袋上簽名時，袋內仍然空無一物，及後警員為陳錄取警誡供詞時，警員沒有反轉貴重財物袋，讓陳看袋內物品，從而剝奪陳回應的機會，質疑陳是遭插贜。

惟裁判官認為，被告身為警員，必定知道在袋上簽名的重要性，加上警員為陳錄取警誡供詞時，曾向被告說出搜出的物品，故陳必定知道警方的指控為何，不認為警方碌奪了陳回應的機會，不應為警方插贜嫁禍陳，故裁定陳罪成。

至於針對阮的指控，裁判官指阮在交收時沒有與陳交流，雖然蘇在交易後將錢交給阮，惟阮在自辯時亦曾提及，她為免蘇對自己不忠，所以會保管蘇的錢，法庭不能排除蘇當時只是將錢交給阮保管。此外，雖然用來包着毒品的紙巾上有阮的DNA，但不足以證明阮有參與交易，故裁定阮罪名不成立。