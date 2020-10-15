科大首推學士延伸主修課程　AI配搭工程理學

科技發展一日千里，香港科技大學將以先導計劃形式推出全新課程架構「Major+X」，將傳統主修課程(Major)配上新興熱門課題(X)作延伸主修，結合傳統學科及新興知識，屬全港首個學士延伸主修課程，而於下學年打響頭炮分別為「理學A組+AI(人工智能)」及「工程學+AI」兩個聯招課程。

科大指兩個新課程維持4年制，下學年經聯招取錄的190名理學A組及工程學系1年級生，學生於第2年會從理學A組(主修包括數學、物理、海洋科學)或工程學之中揀選主修課程，並同時修讀AI課程。學生4年內需修讀約21至24個學分的AI課程，以及將AI應用至其主修科的統整項目(Capstone Project)，畢業證書上會同時顯示主修及延伸主修課程。

本科招生及入學事務處長劉夢琳說，學院第1年分別會撥出40及150個學額予「理學A組+AI」及「工程學+AI」，有關課程的中學文憑試最低入學門檻為「333233」，校方另會分別為理學A組及工程學生預留40及30個學額，選擇以AI作為延伸主修。

科大首席副校長資深顧問龐鼎全說，首年以AI作為「X」是因為社會對AI人才有需求，校方會因應社會情況改動課程架構中的「X」，不排除將來加入數據科學、金融科技等範疇。