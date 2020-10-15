拳打追截青年警員　地盤工辯稱為分散注意力

有市民於今年3月21日再就去年721事件到元朗聚集，期間再釀警民衝突。當晚一名督察追截跑過馬路的青年時，疑遭人拳打背部。涉案地盤工事後否認襲警罪，今（15日）在屯門法院受審。被告自辯指，當晚的年輕人沒暴力行為，但警察卻在未有警告下向他們箍頸和施用胡椒噴霧，令他想起防暴警在港鐵車廂毆打沒有暴力行為的市民，他為免年輕人受傷，才出手希望分散警員注意力，並非想傷害對方。法庭將於11月10日裁決。

控罪指被告曾浩源（41歲）於3月21日，在元朗鳳琴街襲擊督察李顯揚。

李顯揚供稱，警方當晚與示威者在鳳翔路對峙，期間一名男子望向警方後便跑過馬路，李懷疑該男子曾參與附近的非法集結，便與同僚截停他。未幾被告突然出現並揮拳打他背部之後逃去，被告最終被其他警員制服。

辯方質疑李沒有基礎懷疑青年犯法，李不同意，並表示警方在案發前兩小時，曾在附近發出非法集結的警告。

偵緝警員鄭宏泰則供稱，被告受制服下仍拒絕合作，不停掙扎，稍後又在警誡下表示：「我見你哋圍手足嘛，我咪推（李顯揚）佢囉！」惟辯方指，鄭在書面供詞中指被告的說法「郁佢」，與鄭的庭上供詞不同，質疑有關警誡供詞其實是虛構，鄭否認。

辯方續指，鄭為被告錄取警誡供詞後，被告拒絕簽名，結果鄭大怒並罵被告：「幾十歲人做啲咁既嘢，敢做唔敢認！」隨即撕毀手上供詞，但鄭否認。

被告自辯則指，他當晚吃飯後前往取車，途經現場時看見警員衝向青年，並施放胡椒噴霧及箍青年的頸，令被告想起防暴警去年831在港鐵車廂打沒有使用暴力的市民，他為免年輕人受傷，才兩度向警員出拳以分散警員注意力。

被告補充，他首次出拳是打向警員頭盔，加度和「揼骨差唔多」，但不肯定手肘有否打中警員背部，至於他第二度揮拳時，碰巧警員轉身，他才無意下打中警員心口，但力度較第一拳輕。他揮拳後逃跑，之後被警員用胡椒噴霧射眼及踢中，而在警誡下他沒有回答問題。而他在盤問時承認，他當時沒有問警員為何要截停青年，也未曾開口叫方停手。