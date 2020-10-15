港人熱衷網購　開支中位數前年增至4000港元

政府統計處發表10月份最新統計，當中專題探討港人在過去20年使用資訊科技的發展，15歲及以上人士在統計前一年內的網購比率更急升，2002年只有4.9%人會網購，2018年已增加至35.8%，居民用於網購的開支中位數，亦由當年僅600港元，升至前年的4000港元。

在這篇「2000年至2019年香港居民使用資訊科技及互聯網的情況」專題文章中，統計處發現，港人使用網購愈趨頻繁，網購消費中，「網上購買日用品、衣服鞋襪」是最普遍的一項，2018年的數據顯示，有76.2%市民以網購買衫及日用品；其他較普遍提及的網上購物服務還有「網上安排旅遊事宜」(47.3%) 及「網上訂票」(18.5%)。

此外，長者使用資訊科技亦明顯上升，去年每3名65歲及以上人士便有2人有智能手機，相比2012年約100名65歲及以上人士只有7人有智能手機，長者使用科技產品亦大增。互聯網使用方面，55至64歲的年齡組別中，有95.9%在過去12個月有使用互聯網，而2001年只有6%；65歲或以上人士則有62.2%在過去12個月有使用互聯網，而2001年只有不足1%。

香港居民最普遍提及使用互聯網的主要目的為「通訊／互動」， 有關比率由 2001 年的 63.3% 增加至 2018 年 的 98.8%。另外，「網上購物／處理金融交易」及「網上娛樂」的增長尤其顯著，為該些主要目的而使用互聯網的10歲及以上人士在2001年至2018年間增加接近6倍。