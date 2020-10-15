病人憂回院覆診染疫　視像診症疫情下漸普及

新冠肺炎疫情期間，不少病人因憂慮染疫風險，而減少回院覆診。醫院管理局在疫情下，透過視像探病服務了解覆診病人的最新健康狀況，病人不用回院也能覆診，減低受感染風險。惟目前只有數間公立醫院使用相關技術，當局希望該技術可進一步擴展至所有公立醫院，把公立醫院打造成智慧醫院，惠及有需要的病人。

醫院管理局資訊科技及醫療信息部總行政經理(醫療信息)彭育華表示，視像探病服務一直以來都有應用，但疫情下不少病人擔心回院覆診時，會增加染疫風險，故慢慢多了病人使用遙距診症。目前相關視像探病技術適合覆診及病情穩定的病人，至於新症以及需身體檢查的患者，則尚未適用。

目前只有將軍澳醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院有應用視像探病程式技術，被問及該技術在香港是否仍不太普及，彭指，相關技術的應用建基於病人的信任，醫護人員及治療師要透過視像探病讓病人感安心，使大眾慢慢接受。

除了視像探病，醫管局亦推出其他電子化服務，例如病人可透過應用程式HA GO內提供的復康影片，在家中進行復康治療。截至7月中，本年使用HA GO的病人已達8000多人，瀏覽影片次數超過17萬次。

醫院管理局資訊科技及醫療信息部總系統經理許慶來表示，發展智慧醫院需要設施、人手、管理等多方面因素配合，例如新落成的天水圍醫院，會透過電子化方式服務病人，當中醫生在巡房時會利用平板電腦，了解病人的健康狀況，而護士亦會透過平板電腦輸入病人的血壓、維生指素等資料，減少以往人手輸入資料時的出錯風險。