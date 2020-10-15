港大校委會教委會選舉　2內地生以壓倒性高票當選

香港大學校務委員會及教務委員會研究生代表選舉周一起一連3日舉行，今午選舉結果出爐，內地生再以壓倒性得票當選。有關席位由2015年開始便由內地生出任，今年有參選的香港學生曾表示欲打斷遭內地生壟斷局面但失敗，內地生再下一城後，校委會研究生代表已是連續6年由內地生出任。

選舉結果今午出爐，當選今年校委會代表的是內地生張潤智及港生葉子健，張得票2494票，屬高票當選；葉則僅獲1375票，落後逾千票。教委會方面，剛卸任研究生校委的內地生王宇辰以1956票，拋離獲1216票的香港學生朱顥廷，成功當選教委會研究生代表。

翻查紀錄，校委會研究生代表一席自2015年起一直由內地學生出任，過往兩年內地生更在沒有競爭下自動當選。目前23名校委會委員中，只有7人是民選代表，包括本科生及研究生代表各1名，以及5名教職員代表。

校委會更是港大的最高管治團體，根據《香港大學條例》，校委會在符合條例及規程的規定下，可行使大學的所有權力，包括管理大學財務、檢討教學。它亦有權決定大學主管人員的人事任命等，包括校長、首席副校長、副校長。