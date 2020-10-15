開空頭支票呃值270萬元貴價貨　警破網購詐騙集團拘5男女

警方在今年3月至10月，接連收到逾30名市民報案，指他們於網上放售手錶、洋酒及手袋等貴價物品，與買家交易後未能收到有關款項，懷疑對方使用空頭支票行騙，涉及金額高達約270萬港元。警方經深入調查後，昨日(14日)拘捕4男1女(27至41歲)，分別涉嫌「串謀詐騙」、「藏有他人身份證」及「藏有工具可作吸食毒品用途」。

警方商業罪案調查科高級督察莊子承表示，經過情報分析後，發現案件背後涉及本地詐騙集團，成員在網上購物平台發現有賣家放售貴價物品後，便會主動聯絡表示有意購買，並稱可以用銀行轉帳方式付款。交易過程中，有騙徒會與受害人見面及檢查商品，與此同時，另一騙徒會經銀行入票機將空頭支票存入受害人戶口，繼而聲稱已完成即時轉帳。受害人雖能查閱該筆銀行存入紀錄，卻無留意屬支票存款，遂信以為真將商品交予騙徒。當他們發現受騙時，集團往往已變賣商品，並且失去聯絡。全案共有逾30人受騙，年齡介乎22至52歲，損失最高的一宗被騙去約值27萬港元名貴手錶。

警方經調查後鎖定數名涉案人士，昨日兵分多路採取拘捕行動，在尖沙咀區拘捕一名正與受害人進行交收的男子，並在他身上檢獲一支名貴洋酒及一張屬於其他人的身份證，幾乎同時亦在旺角區拘捕一名負責入票的男子。探員及後再突擊搜查集團成員租住藏身、位於尖沙咀區的2間酒店房，拘捕2男1女，並檢獲一個懷疑吸食毒品工具，期間亦於一間二手手袋店檢獲其中一個受害人的手袋。被捕4男1女，部分人有黑幫背景，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方表示，使用空頭支票的騙案時有發生，提醒市民及商戶在進行交易買賣時，要小心留意轉帳單據真偽，當涉及銀行轉帳時，可主動聯絡銀行核實交易是否完成。如懷疑受騙，可致電防騙易熱線查詢。