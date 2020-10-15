6巴漢遭圍斬一死兩傷　兩同鄉疑涉案被控謀殺傷人

6名巴基斯坦男子兩年多前在牛頭角道遊樂場聊天時，突然遭一幫戴着口罩的南亞裔男子以牛肉刀等襲擊，最終釀成一死兩傷。襲擊過程被附近的閉路電視拍到，片段更顯示事發前有3輛可疑私家車在附近徘徊。警方事後拘捕其中一名司機及疑帶隊的巴籍男子，控他們一項謀殺罪及兩項有意圖傷人罪。他們否認控罪，案件今日（15日）於高等法院開審。

兩名巴基斯坦被告ARIF Aqib（24歲）及MOHAMMAD Shahzeb（19歲），被控於2017年11月13日，在香港連同其他身份不詳人士謀殺男子WAQAR Hamed（當時25歲），以及有意圖而非法及惡意傷害SINGH Jaskarn Brar及MOHAMMAD Yasin。

據控方開案陳詞指，案發當晚接近11時，3名事主跟3名友人在遊樂場聊天，突然一行8名戴着口罩的南亞裔男子衝向他們，並用牛肉刀等施襲。其中死者頸部和背部中刀倒臥於附近小巴站，另外兩名傷者均有中刀，一人在附近等候救援，一人自行往醫院求醫。他們的友人成功逃脫後找警方到場協助，死者在送院後證實死亡。

控方指襲擊過程歷時約兩分鐘，附近的閉路電視拍到案發前曾有3輛私家車在遊樂場附近徘徊，其中一輛車載著戴口罩的兇徒。傷者事後認出3車中其中一名司機是首被告Aqib，亦有傷者在現場附近便利店見到次被告Shahzeb，他一見到有警察便稱沒帶身份證離開。

控方指，首被告於案發後曾返回巴基斯坦，同年12月10日返港時被捕，次被告則於翌年1月12日被捕。2人在最初否認到過現場，但在看過閉路電視片及得知有事主認出他們後，便改口承認當日受到叫「星輝」及「KK」的人指示到現場，只知他們要去教訓其中一名遇襲人士，但就否認曾參與襲擊。次被告更稱被KK威脅，要他帶隊並指出遊樂場位置，但他沒進入遊樂場。控方指其中一名遇襲者事後確認曾與星輝及KK有爭拗。