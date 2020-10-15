旅遊航空界歡迎港星旅遊氣泡　促政府盡快落實港版健康碼

「旅遊氣泡」研究多時，新加坡是首個與香港達成「旅遊氣泡」原則性協議的國家。旅遊航空業界對此表示歡迎，希望政府以此作為「港版健康碼」範例，早日落實粵港澳通關；民主派議員憂慮檢測價格高昂阻礙旅客出遊意欲，促請政府盡快交代細節及落實時間表。

旅遊界議員姚思榮指出，港府仍有多項問題及細節需要解決，包括落實時間表、檢測標準是否需要合共4次(來回兩地各2次)、高昂檢測費用以及是否限制出行人數等。他又指，外界關注粵港澳互通的「港版健康碼」何時能落實，認爲「連遠距離的新加坡都可以互通，點解自己兄弟唔通得呢？」

旅遊業促進會總幹事崔定邦形容，港星就旅遊氣泡達成原則性協議是好消息，可提振旅遊業界士氣，希望可令其他地方更積極與香港商討類似安排，但現時本港病毒檢測費用較高，政府需要促成並減低檢測費用，避免令有關安排只成為有錢人玩意。

旅發局主席彭耀佳指，新加坡屬本港其中一個主要客源市場，去年共有逾45萬人次訪港，兩地落實推行日期後，旅發局會即時推出新一輪宣傳活動，與旅遊業界推出機票及酒店促銷優惠，讓業界準備好迎接旅客，同時增加訪港旅客信心。

香港國泰航空及新加坡航空公司發言人，均歡迎港星就航空旅遊氣泡達成原則性協議，其中新航發言人認為，恢復安全通關是漫長復甦路上重要的里程，這不但有利必須的商務往來，更滿足旅遊以及兩地市民交流需要。有關航班細節有待日後公布。

不過，民主派議員對今次港星旅遊氣泡持不同意見，其中本身是醫生的郭家麒引述數據指，新加坡過去兩周有124人確診，批評港府在未有詢問醫學專家意見的情況下，任由商經局「閉門造車」，故要求商經局局長邱騰華盡快到立法會作解說。