明日大嶼倒錢落海　學者警告或超支3倍

港府漠視民意強推造價逾6240億港元的明日大嶼計劃，綠色和平舉行網上研討會，有學者形容計劃是蝕本生意，工程愈大，超支機會愈大，保守估計最終造價或超支逾3倍。會上亦討論到海沙價格今非昔比，過去17年內上升10倍，擔心工程進行到一半時，供應商坐地起價。

學者指出，強推明日大嶼，不斷消耗庫房儲備，不但出現結構性財赤，令本港財政轉弱，更會衝擊聯繫匯率。政府若發債則暴露公共財政不足，令香港變成負債城市。他又說，明日大嶼是不能預測的結果，最重要是解決短期房屋供應問題。

政府指明日大嶼會以公私營合作形式推行，本土研究社成員陳劍青反駁：「免費嘅嘢先係最貴！公私營合作有機會令規劃時被私人公司帶住走，犧牲公共利益。好嘅地段起豪宅，差嘅地段先起公營房屋，再次衍生天水圍等孤島城市問題。」

他續稱，從土地規劃角度看，香港很多土地可用，足以解決800公頃的土地需求，並不需造人工島，但政府卻以很低的地積比來計算，質疑政府是否為了所謂長期土地供應，而犧牲短中期的土地需要。

中文大學地理及資源管理學系教授伍美琴形容，家庭不只是一間屋，而是需要很多配套。要讓人工島合適港人居住，需投入大量時間及資金，因此，發展現有土地比較明智。即使有充裕資金，環境也是成本，不應該強推如此大型的填海工程，「打劫」地球資源。