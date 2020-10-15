金鐘銅鑼灣擬建行人天橋　土地建設諮詢委員會支持

發展局在土地及建設諮詢委員會今日（15日）舉行的會議上，向委員會簡介了「促進私營機構提供行人連接計劃」下兩個分別位於金鐘及銅鑼灣的申請。委員認為，擬議的行人連接有助暢達金鐘及銅鑼灣行人，亦能為市民提供更直接、安全和舒適的步行環境，並支持發展局就兩項申請豁免所涉及的契約修訂土地補價的建議。

就銅鑼灣的申請，委員建議涉及有蓋行人路的一段行人連接需小心設計，以減少其視覺影響和對現時行人路的阻礙。委員亦認為該建議其他涉及天橋和公眾通道的元素，以及就這些元素豁免相關契約修訂補地價的安排，值得支持。

發展局指出，銅鑼灣的申請涉及在現有行人路加建上蓋、1組由5條行人天橋組成的高架行人網絡，以及於數座現有建築物內提供公眾專用行人通道，以供行人24小時、全天候及無障礙地來往銅鑼灣港鐵站與加路連山道日後的發展項目。委員備悉，為保留最大靈活性來提升加路連山道日後的發展項目連接港鐵站的行人暢達度，加路連山道日後的賣地用地中標者需在項目內提供連接位置，以接駁日後落實的高架行人通道。

金鐘的申請涉及在一個重建中的商廈項目，提供公眾專用行人通道、興建有蓋高架行人路及增設兩部暢通易達升降機，以提供全天候及無障礙的24小時行人通道。商廈擬議行人連接可將金鐘內陸的高架行人網絡，與海濱地區更好地連接起來。