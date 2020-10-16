何志平專欄：「日不落」帝國

這年的秋天，美國總統嚷着要從國家軍費中撥資金來興建墨西哥邊境的高牆，新聞媒體大做文章。

「哥麥」（假名）是波多黎各裔的美國中年男子，是美國海軍陸戰隊的大兵，曾被派到伊拉克、意大利、德國等地方執勤，退役後回大學念了個學位，做些家族小生意。二○一九年來到紐約大都會看守所的區層，旋即加入圖書館勤務義工行列。

那天哥麥、「積克」（假名，牙買加非裔教授）和我在圖書館碰上了，談及這新聞。

積克感嘆的說：「美國的國防經費開支實在大得驚人，翻看資料，二○○○年美國軍費全球最高，為三千多億美元，十九年後的今天，加了超過一倍為七千三百多億美元，佔全球軍事開支一點九萬億美元的百分之三十九，為美國生產總值的百分之三點一，平均每個美國人每年為國防負擔了二千美元！第二位的是中國。二○一九年軍費為二千六百億美元，佔全球比數之百分之十四，為國家生產總值之百分之一點九。你們看，美國聯邦政府二○一九年的可支配總開支預算是一點三八萬億美元。軍事開支佔了百分之五十三，醫療衞生是百分之六，房屋社區百分之六、教育百分之五、環境百分之四、勞工就業百分之三等。如果把部分的軍費開支用在社會基礎建設或教育福利上，都會大大的提升美國人的生活質素。」

哥麥回應說：「讓我來告訴你軍費用來做甚麼的！話說二次世界大戰初期，英國海軍不敵德軍的魚雷艇，便游說美國加入戰團，說英國快要戰敗了，那英國在美洲的屬地也會歸德方所有，那便會直接威脅美國本土的安全利益。後來在一九四○年，美國羅斯福便用五十艘軍艦換取英國的海外軍事基地九十九年期的使用權。這便是著名的『軍艦換軍事基地』的戰略了！」

積克搶着補充：「從一九三九年至一九四六年，全美國的生產機器都是為歐亞大戰的市場而活起來的。一九四六年，仗打完了，敵人沒有了，那些在美國本土的生產線怎麼辦呢？回到『大蕭條』去嗎？唯一途徑保持經濟生產發展就是使龐大的軍隊繼續運作，那就要找一個強大的敵人，把錢花在軍事上去。所以之後有韓戰，有越戰，都是不了了之，沒有打勝仗，但美國的經濟都蒸蒸日上！奇怪嗎？一九六一年，美國總統艾森豪威爾已經察覺到國軍工業聯合體的力量和對權力的威脅不斷增強，而告誡國民要保持警惕。七十年代及八十年代，我們跟蘇聯冷戰了，軍事競賽正符合美國軍工聯合企業發展的需要。軍事勢力亦透過北大西洋公約組織的擴展而成立多個歐亞的軍事基地，駐軍和置械的不亦樂乎。但一九九一年，蘇聯解體了，對手又消失了，美國便稱霸全球，視為『歷史的終結』！但那軍工企業是停不下來的啊，還是要找個敵人來做箭靶對付，後來勉強的找來中東北非的『恐怖分子』，但都是民兵游擊之眾，報銷不了航母群的龐大開支。你們說，現在還有誰可作為一個可信的敵對強手呢？」

哥麥笑着答：「還用問嗎？那當然是中國啦！美國現在有八百多個軍事基地，及二十五萬美國軍人分布在全球的一百五十六個國家，其中包括空軍基地，陸軍屯結基地，海軍軍港，和情報及間諜基地。這些遍布全球的軍事力量除了是監控敵對國家，更是以保護美國利益之名，在別人的國家看守着珍貴的資源，如能源、礦產、水源、交通要塞。」

積克一臉不忿的說：「傳統的歐洲帝國是用海外殖民地構建而成的，美帝國是透過遍布全球的美國軍事基地和軍事力量而編織成一個巨大的『日不落』帝國網絡。這是一個現代奴隸制度，控制勞役全世界人類的霸權啊！」