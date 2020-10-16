疫情釀「精神海嘯」　三成受訪市民壓力大　逾半人憂不停

新冠肺炎持續多時，港人壓力瀕爆煲。有團體早前透過網上問卷訪問3800多名港人，超過30%受訪者自稱壓力指數高；逾半指自己常處於緊張狀態、無故感到擔憂、忐忑不安及難以放鬆。有精神科醫生擔心，本港未來或會湧現大量求助個案，「精神海嘯」危機愈見嚴重，情況令人憂慮，呼籲市民不要諱疾忌醫，並留意自己或家人有否出現情緒困擾的身心症狀，有需要時向專業人士求助。

精神健康基金會在8月24日至31日期間，以網上問卷訪問3898名18歲以上港人，發現受訪港人壓力偏高，當中24至30歲群組有多達39%受訪者自評壓力高；約45%指疫情期間易感孤單；逾半認為社交距離對他們造成困擾。另外，調查亦顯示較年輕的受訪者傾向以電子或網上平台接受心理輔導，40歲以上則較願意以面談方式接受輔導。

焦慮症患者Rachel表示，近年病情轉趨穩定，但疫情肆虐，自己不斷看相關新聞，長期處於焦慮狀態，病情亦變得反覆，上述問題更隨着第三波疫情來襲而加劇，她憶述，買外賣時曾遇上一位婆婆脫口罩打噴嚏，自己便非常徬徨及驚慌，甚至出現心悸及食欲不振等症狀，且會持續一小時。她說，與親友傾訴有助平復情緒，亦可從中更了解自己。

精神科專科醫生兼基金會副主席丁錫全指出，疫情下漸成香港新常態，不少人甚至要面對失業或減薪，生活壓力大增。他認為，疫情加劇港人壓力及焦慮，亦可能增加他們出現酗酒或自殺行為的機會。由於本港或將迎來第四波疫情，他擔心會進一步影響港人情緒，呼籲市民多與親友傾訴、減少接觸負面新聞，並在有需要時選擇合適的平台抒發情緒，否則或會引致抑鬱症等嚴重情緒病。