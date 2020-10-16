東方日報A1：國安法𢱑痕　漢奸續橫行

官司纏身的壹傳媒黎智英，昨日下午再就其涉及的煽惑他人參與今年六四非法集結案件上庭；惟提堂前數小時，他再顯漢奸本色，與美國國防部前副部長保羅沃夫維茲在社交平台進行直播，大談十二名港人在內地海域被捕案，公然促國際施壓以釋放人蛇，完全視國安法如無物，被學者斥黎滿口歪理。殊不知黎智英再大禍臨頭，因警方國家安全處就他利用將軍澳工業邨廠房作登記地址，經營獨立公司提供「公司秘書」服務，涉嫌串謀欺詐的案件掌握新證據，派出十多名警員持法庭手令，突擊搜查其位於觀塘創紀之城的秘書公司，帶走大量文件及電腦，故警方昨日行動是八月大舉搜查將軍澳壹傳媒大樓延續，調查行動仍然繼續。

昨上午十時，警方國安處十四名警員持法庭手令，直驅黎智英位於觀塘創紀之城第五期十五樓的秘書公司「力高顧問有限公司」。現場面積約六百平方呎，警方迅速採取行動，打開夾萬檢走一批證物，又檢走多隻硬碟、兩箱文件包括銀行紀錄及十多年前的公司文件等，約一小時後離開。資料顯示，「力高」的董事是黎智英及其助手Mark Simon，有指由於當時沒有職員在場，而身處海外、現正被港警通緝的Mark Simon曾聯絡警方，要求待律師到場才展開搜查。

警方發言人昨回應指，國安處人員於今年八月十日在全港多區拘捕九男一女，他們分別涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，違反《港區國安法》第廿九條，及涉嫌串謀欺詐等罪行。國安處人員經深入調查後，昨日根據法庭手令採取行動搜查觀塘區一辦公室，檢取相關證物作調查，行動中無人被捕。

警方早於今年六月曾以有人涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款為由，到黎智英位於灣仔「力高」的辦公室調查，據悉，該公司為黎智英次子黎耀恩經營多間食肆及公司提供「公司秘書」服務；至今年八月十日，警方國安處一行約二百人，亦曾持法庭手令抵達將軍澳壹傳媒大樓進行搜查，並拘捕十人，部分人除涉嫌違反《港區國安法》被捕，部分人則涉串謀欺詐，包括黎智英本人、黎的長子黎見恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒營運總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，各人須於十二月初再向警方報到。

黎智英昨午二時半要到法庭應訊前，曾與保羅沃夫維茲在社交平台進行視像直播，黎呼籲國際社會關注早前企圖偷渡到台灣、目前被拘留在深圳鹽田看守所的十二名港人，透過國際壓力向中國施壓，務求盡快令他們獲釋或返港受審。早在二○一四年違法佔領行動爆發前，黎曾邀請保羅沃夫維茲到其遊艇密會五小時，對方曾於二○○一年至二○○五年期間出任美國國防部副部長，其後曾擔任世界銀行行長。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，犯法的人理應受制裁，但黎智英視中港兩地的法治如無物，竟借助境外勢力干預內地司法制度，批評黎要求釋放棄保潛逃的十二名港人蛇是滿口歪理。陳認為黎已涉嫌觸犯《港區國安法》，又指對方目前有數宗案件在身，即使曾因涉違反《港區國安法》被捕，亦繼續試圖壯大自己影響力，因此建議駐港國安公署加強執法，提高阻嚇力。

時事評論員陳雲生認為，黎智英身為傳媒人，須要明辨是非，不應違反法治，其言行只是向黑暴表態，營造他向該十二名港人蛇表達關心現象，但台灣當局也表明不會接受偷渡等非法行為，故認為他的說話起不到作用。

黎智英昨午二時抵達西九龍法院，曾多次表示不回應記者提問，後來回應英文媒體提問有關其辦事處被搜一事，他表示沒有評論，不知道警方的行動，僅稱「攞咗啲嘢」。在回應傳媒提問期間，黎曾險些跌倒。

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