你要知：抗疫疲勞易變焦慮　3招對抗輕鬆減壓

新冠肺炎爆發至今大半年，疫情反覆，令人抖不過氣，甚至出現抗疫疲勞。一般人不止想放棄抗疾，甚至對洗手、戴口罩等行為感到厭倦，嚴重者更會影響日常生活，產生負面情緒。精神科專科醫生包始源就解構何謂抗疾疲勞，更傳授對抗抗疫疲勞的方法。

其實所謂抗疫疲勞，一般是個人容易累，睡眠質素差，渾渾噩噩，早上醒來亦覺得半夢半醒。亦會影響個人的想法，引發負面、厭倦及焦慮情緒。而早前疫情嚴峻，抗疫關係需要在家工作，令生活節奏完全改變，同時影響生理時鐘，「在家工作會可能令人瞓晏咗，晚上又瞓得唔夠好，搞亂生理時鐘，冇咗自然休息，曬少咗太陽都會令人疲倦感更嚴重。」

第一招：規律生活

要處理抗疫疲勞，首先要有規律生活，作息要定時，別因為在家工作而遲起床，盡可能在疫情及措施下，做平時會做的活動，盡量在規限下活得正常。

第二招：曬太陽

出街曬太陽尤其重要，「曬太陽有助吸收維他命，身體知道是日頭，有時見唔到太陽會令生理時鐘亂咗，影響精神及執行能力。」包又指到家居附近「行個圈」或呼吸新鮮空氣，對身體及心理有幫助。

第三招：呼吸法

在禁聚令下，社交生活減少，少不免感到抑壓，此時可做適量運動或戶外活動、足夠規律睡眠、享受生活去放鬆，「對自己好啲，盡量做自己喜歡做的事，出去呼吸新鮮空氣，係幫助到紓緩壓力。」包提供一些呼吸法，可幫助放鬆減壓，「有個叫『478呼吸法』，吸入時數4聲，維持7聲，然後數8聲慢慢呼出，做8-10次可紓緩焦慮或負面情緒。」

市道欠佳，很多人擔心飯碗不保，感到擔憂是可理解，「好多人怕冇咗份工，冇收入，怕畀人知染病被遠離，疫情係控制唔到，但可控制以正能量面對。」