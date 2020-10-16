Dr.東：新放射治療對準病灶殺直腸腫瘤　免病人孭造口袋

直腸癌是常見癌症，一般要進行切除手術治療，惟直腸位置接近肛門，或要連同肛門一併切除，患者要一世「孭袋仔」，令不少患者諱疾忌醫，致病情加劇。有臨床腫瘤科醫生表示，本港近年引入三維近距離放射治療，從肛門導入管道狀的治療器，並配合三維電腦斷層掃描（CT），直入病灶位置施放大劑量放射源擊殺腫瘤，效果比只進行體外放射治療更佳，2年存活率及成功控制率達逾70%，適合抗拒或不宜進行切除手術的患者。

根據醫院管理局數據，2017年有5600多宗大腸癌新症，其中近2200人為直腸或肛門癌，當中約58%人為65歲以上的長者。香港浸信會醫院鄭崇羔腫瘤科中心臨床腫瘤科顧問醫生蔡國強表示，第一至三期直腸癌的標準治療方案是以手術切除直腸，但若腫瘤位置接近肛門，有機會要連同肛門切除，患者或需使用臨時或永久造口，即「孭袋仔」，不少病人對此十分抗拒。

蔡指出，曾有年輕患者因不想「孭袋仔」而諱疾忌醫，最終癌細胞擴散，「唔想孭變成乜都要孭」。除了抗拒手術的病人外，部分年紀太大、患多種嚴重內科病的患者，亦不適合進行手術。針對以上3種病人，本港近年從加拿大引入三維近距離放射治療，在患者肛門導入治療器，配合CT顯示病灶及其他器官及組織，並透過治療器上的「水袋」，巧妙地固定治療器及隔開不需治療的器官組織，精準地往患處注入大劑量放射源，達致治療效果。

他指傳統體外放射治療無法對準病灶位置，有機會波及其他器官，亦只能用50戈瑞（GY）的放射劑量，惟治療腫瘤至少需要70戈瑞。而新的放射治療可把劑量調至100戈瑞，且對直腸周邊的小腸、括約肌及膀胱等影響較少，有助減少日後失禁等情況。不過，他指治療有機會出現副作用，如直腸潰瘍、出血、腸道收窄等，一般數周內可減退。

他又說，有一名80歲患者，因曾中風並患上肺氣腫等多種疾病，會診時已被判定不宜進行切除手術，在經過體外放射治療後，再進行3次三維近距離放射治療，終令腫瘤有明顯縮小。另一名身體健康的90歲病人，雖適合進行手術，但因對方不願意，醫生改用體外電療約25次後，再進行3次近距離放射治療，病人康復理想，「腫瘤唔見咗咁濟」。

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