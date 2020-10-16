網民熱話：千元蛋糕「甩皮甩骨」　網店被踢爆後「玩失蹤」

網購已成生活的一部分，不過有些貨品要待貨到一刻，才知道「真面目」。近日就有網民分享了網購蛋糕中伏的經歷，產品不但貨不對辦，店主被踢爆後更「玩失蹤」，索性關閉網店，令人無從追究。

日前（15日）網民在其Facebook發布一則貼子，事後被轉貼至其他群組，惹來熱烈討論。事主早前透過網店訂了一個一千港元的蛋糕，打算為母親慶祝生日，從網店展示的相片可見，蛋糕設計優雅，配以糖膠裝飾及鮮花。不過事主的噩夢由交收開始，經過輾轉過程，蛋糕才交到事主手上。

殊不知收到時蛋糕卻與相片大相逕庭，花朵發黃及凋謝、外層的忌廉塗抹不均勻，手工粗糙，裝飾更由原來的糖膠變成現成的平價裝飾。事主於是向網店投訴，怎料店主以運送前蛋糕相片回覆，「出門口前係咁」，「花有黃好正常」等為理，推卸責任。

不少網民都大罵是黑心網店，「真心傻眼，仲要一句唔好意思都冇」。有細心的網民更發現網店不止盜用其他網店的蛋糕相片招生意，被網民踢爆後，更索性關閉，「根本就係釣水魚」、「睇個款似想搵一堆快錢後就走佬」，有網民擔心這間網店將來可能「改頭換面」，「隔一排累積新客再呃過，又做衰個名之後再改名，長做長有，再以其他名字招生意」，着網民小心。

網民有話說：

Reeve Lam：有啲網店仲衰過街舖

Jeffrey To：嘩，咁呃法，首期都有着落啦

Jess Ma：成千銀，我買酒店蛋糕唔好。來路不明蛋糕，都唔知有冇牌添

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