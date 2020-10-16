立法會事務委員會續選主席　民主派繼續提規程問題

立法會今早(16日)陸續召開多個事務委員會會議，繼續進行正、副主席選舉，但多名議員在福利事務委員會上提出規程問題和提名，期間有議員大叫可恥。會議結束前的半小時，仍未能完成處理主席選舉。

於早上的福利事務委員會中，多名民主派議員提出規程問題，主要圍繞昨日(15日)多個事務委員會中所發生的事件，包括指建制派議員在會上設限。另外議員陸頌雄亦提及昨日有議員在會上搶選票，關注負責主持的議員鄺俊宇會否同樣報警處理，惟鄺則指不會就假設性情況回應，更表示希望不要浪費時間，陸起初繼續追問，惟隨後向鄺稱「唔為難你喇主席」放棄追問。

在議員郭家麒提出規程問題期間，有議員則在座位上大叫可恥，郭隨即指有一名姓陳的議員大叫可恥，惟稱忘記該議員的名字，希望鄺俊宇裁決。鄺則指尊重議員，但不會花時間處理，郭隨後則向鄺表示「你老人家處理得好好」，惹來民主派議員嘩然，郭解釋指「坐上去就係老人家丫嘛，唔係呀，靚仔嚟」。

緊接的房屋事務委員會由建制派議員柯創盛主持會議，於開會13分鐘時截止提名，飲食界議員張宇人及14位泛民主派獲提名，張於會議期間在手機玩「接龍」，最終成功以26票成為主席，惟因時間不足，需待下次會議舉行副主席選舉。此外，當點票提到「12號」時，泛民大喊「釋放12港人」口號，被建制派取笑是「邪教」。

於經濟發展事務委員會上，民主派雖然繼續提出規程問題和提名，但負責主持的議員鍾國斌在開會後十多分鐘隨即終止提名，最終共有9名候選人，議員張華峰以29票獲選為主席。在提名期間，議員葉劉淑儀提名張華峰時，稱「我提名肥老闆張華峰」，引來現場嘩然，鍾問張是否接受提名時亦提及張的花名「肥老闆」，隨後葉劉謂「我想佢(張華峰)記住我」。張華峰在勝出後表示，感謝葉劉提名，亦感謝所有建制派和議員麥美娟的支持。

在多個會議上，民主派都在唱票時聞言12號，便高叫「釋放12港人」等口號。而在經濟發展事務委員會上，唱票時民主派聞言5號則高叫「五大訴求、缺一不可」。於首次叫口號時，負責監票的議員在鍾國斌未叫出5號時已舉起手掌，示意是5號，民主派便大叫口號，而負責監票的議員隨即指鍾未有叫口號，鍾則笑稱：「你點知架？你睇到呀？」

此外，作為紡織及製衣界議員的，鍾以24票當選工商事務委員會主席，副主席選舉事宜同樣需待下次會議處理。

2020/21立法年度立法會多個事務委員會正副主席選舉(不斷更新)

立法會事務委員會●主席●副主席

福利●未選出●未選出

房屋●張宇人●未選出

經濟發展●張華峰●未選出

工商●鍾國斌●未選出

食物安全及環境衞生●未選出●未選出

環境●未選出●未選出

民政●未選出●未選出

教育●未選出●未選出

人力●未選出●未選出

(*為連任)