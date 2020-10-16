業界指往新加坡港人不多氣泡安排無驚喜　首吸商務探親客

本港與新加坡達成雙邊「旅遊氣泡」協議，有業界人士表示香港前往新加坡的人不多，相關消息沒有太大驚喜，預計會率先吸引探親或商務人士，期望政府盡快與更多國家達成協議。有議員則認爲旅遊業復甦需時，政府有責任推出新一輪支援。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，新加坡每年有約40多萬人來港，香港前往當地的人更少，所以相關消息公布後，對旅遊業界來說沒有太大驚喜。他相信，最開心是兩地往返探親或需要做生意的人士。

葉慶寧指，相信旅行社不用作太多準備，因為旅行社一向有與當地的公司聯繫，只要有旅客願意前往，便可以成團。他估計，當地的住宿費用可能較之前便宜。他希望協議可以盡快落實，下一步再與其他地方達成協議，例如泰國、日本和南韓等，又希望本港與內地可以盡快通關。

旅遊界立法會議員姚思榮則形容是好事，期望兩地政府可以在未來幾星期落實有關安排，商討檢測如何進行，並定出通航時間表。他亦認爲，「旅遊氣泡」協議首先會吸引商務或探親人士，至於旅遊人士，估計旅行團會更吸引，因爲需要檢測費用，總開支會比過往多。

對於有旅遊業的調查發現，如果政府沒有第三期保就業計劃，有超過80%旅行社表示需要裁員，姚思榮說，旅遊業過去大半年零收入，前景亦不明朗，相信明年旅遊業即使復甦，速度亦會很慢。他認為，政府有責任在11月底，對一些有特別困難的行業再作出支援。