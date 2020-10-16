台軍包機被拒入香港空域　蘇貞昌：港方不應影響航班運作

台軍一架包機周四（15日）上午從高雄飛往東沙群島途中，被拒入香港飛航情報區，需折返台灣。台行政院長蘇貞昌周五（16日）回應指，飛機按照國際標準及慣例，認為港方不應影響相關飛航運作，正了解事件是否與大陸有關。香港民航處回覆指，當日要求飛機遵守最低安全高度，之後接到台方通知會取消有關航班進入香港飛行情報區的要求，重申一直按既定機制和程序行事。

民航處表示，按既定機制，航機使用有關航道進入香港飛行情報區前，需由港台雙方的航空管制中心事先協調，及獲得民航處批准。民航處當日接獲台灣民航當局通知，有關航班擬經該航道進入香港飛行情報區，因應當時情況，遂要求需遵守的最低安全高度，但台灣航空管制中心其後表示，取消有關航班進入香港飛行情報區的要求。

立榮航空B7-9051包機，當日上午接載55名國防部與海巡署官兵，原定從高雄小港機場飛往東沙群島，惟準備飛入香港飛航情報區時，突被告知該區域2萬6000呎以下有「危險活動」，拒絕航班進入。台媒表示，是次為海巡署東沙包機20年來，首度因「非天氣因素」被迫返航。