科學園白石角海濱單車徑　12月中試行電動滑板車及電動單車

政府擬在科學園劃出單車徑，供電動滑板車和電動單車做實地測試，收集資料制訂相關規管架構。運輸署公布，將於12月中在科學園對出的一段白石角海濱長廊單車徑做相關測試，為期4日，有意參與測試的市民須先登記，而且使用電動滑板車和電動單車時速不可超過25公里。

運輸署向沙田區議會交通及運輸委員會提交文件，指相關測試將於今年12月11至14日進行，每日測試時間為早上10時至下午7時，測試地點位於海日灣至科學園飛利浦大廈的一段白石角海濱長廊單車徑，長約1公里。運輸署會向參與測試的電動滑板車和電動單車發出許可證，只有已登記市民及其已獲發許可證的電動滑板車和電動單車，才可在測試範圍內行駛，否則即屬違法，而一般單車和行人亦可於測試期間如常進入測試範圍。

參與測試的電動滑板車和電動單車均須限速行駛，不可超出時速25公里，同時須配備車速儀或可顯示車速的應用程式，以及有效照明裝置，例如白色頭燈和紅色尾燈。使用者亦須佩戴單車安全頭盔，而且不可載客。參與測試的電動滑板車闊度不多於650毫米，而電動單車闊度則多於700毫米，其連續額定功率不多於250瓦特。

測試時，運輸署會安排全職大使駐場，向單車徑路段使用者提供指引和協助，以保障道路使用者安全，同時會做公眾問卷調查，評估市民對電動滑板車及電動單車在單車徑上行駛的接受程度，該署亦會密切監察使用情況，透過顧問收集並分析不同數據和資料，例如每日流量、電動單車類別、使用者意見，以及電動可移動工具、一般單車和行人之間的互動情況等，最終制訂相關規管架構。