專家憂疫情反彈　不利達成旅遊氣泡協議

本港與新加坡達成雙邊「旅遊氣泡」協議，有傳染病專家憂本港若疫情反彈，將不利達成協議，又指本港近月比新加坡更多源頭不明個案，輸出病毒的危險性比輸入病毒高。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，由於已經進入秋冬，如果在兩地商討期間本港疫情出現反彈，有關措施談得成的機會便不大。他舉例，澳紐之前用了幾個月時間商討安排，到本周末才開始通航。

何栢良續指，本港10月首兩星期有114宗確診，其中62宗屬本地感染，大部分是群組感染，不足10宗是獨立本地個案，這些群組或獨立個案幾乎全部源頭不明；新加坡同期有124宗確診，其中12宗屬社區感染，36宗在宿舍感染，過去10天基本上沒有源頭不明個案。他直言，相比之下，病毒輸出往當地，危險性較病毒輸入本港為高。

何栢良又說，新加坡的防疫措施與本港相似，如強制戴口罩、保持社交距離等，而部分措施比本港更「辣」，例如進入一些人流多的商場需要出示證件，持有旅遊證件人士會按號碼單雙數決定是否容許進入。