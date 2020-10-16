變壓器藏3,300萬可卡因空運到港　警破跨國販毒集團拘3男

警方西九龍總區情報組，聯同特別職務隊，根據線報及深入調查，於昨日(15日)凌晨約2時展開拘捕行動，掩至柴灣一工廈單位拘捕3名男子，並檢獲一共約17公斤懷疑可卡因，市值逾港幣3千3百萬元。行動中共有4名警員受輕傷。

警方指，涉案製毒工場位於永泰街50號廣利中心內一單位，探員於行動期間突擊搜查該個單位，並在單位內分別檢獲約1.4公斤的可卡因粉末及約16公斤的霹靂可卡因製成品。探員亦檢走單位內一批製毒工具，經調查後，相信該批毒品被人收藏在一個變壓器內，再由東南亞經空運抵港，變壓器內部分零件被人換走，以騰出空間裝放毒品，並避過執法人員及緝毒犬檢測。

行動中警方拘捕3名男子，包括一名45歲以色列人，報稱為商人，以及兩名無業、均持香港身份證的25歲英國人及31歲加拿大華人。據悉，兩人過往有毒品刑事紀錄。其中警員在拘捕該名英國男子期間，遇上激烈反抗，導致4名警員受傷。警方相信3人分別為販毒集團首腦及骨幹成員，當中不排除他們與外地販毒集團有所聯繫，取得毒品後再安排在香港「散貨」。

警方相信已成功搗破一個以外國人為首腦的跨國販毒集團，相信他們在港運作約半年，被捕的3名男子稍後將以涉嫌「製毒」被落案起訴，案件將於明在西九龍裁判法院提堂，警方強調「製毒」及「販毒」均屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁。