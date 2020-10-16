斥醫管局分化　馬仲儀：無參與罷工醫護要求解釋缺勤原因

醫管局早前向員工發信要求參與2月罷工的醫護解釋缺勤原因，有工會代表稱收信員工包括當天有上班及今年7月才入職的新同事，她指罷工為一場合法的工業行動，而非「缺勤」，認爲醫管局應以勞資糾紛的方式處理，而非分化和製造寒蟬效，摧毀士氣，形容做法匪夷所思。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀出席電台節目時表示，據工會了解，瑪嘉烈醫院放射診斷科主管拒交罷工醫生名單，該部門除了顧問醫生，全部人員包括副顧問醫生、駐院醫生均近日接獲電郵被要求解釋缺勤原因。馬仲儀指，收信的員工甚至包括無參與罷工和今年7月才新入職的員工，其中有一名無參與罷工的醫生已調往其他醫院工作，仍收到電郵要求交代缺勤。

馬仲儀強調，2月的罷工是一個合法工業行動，不是局方所講的「缺勤」，醫管局應與工會會面，用勞資糾紛方式處理，而非向個別同事發電郵。她形容做法匪夷所思及荒謬，質疑局方並不知道哪些員工有上班、哪些員工沒有上班，卻出信製造寒蟬效應、分化，摧毀員工士氣。她又指，有些員工已經回覆人事部，表明當時有上班，但不清楚醫管局是否接受解釋。