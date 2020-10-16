3項調查議案因議員撤回或離任失效　餘11項待議

立法會延任議會已經展開，惟因應有第6屆立法會議員決定不延任，其早前引用《立法會(權力及特權)條例》調查的議案亦宣告失效，此外也有議員主動撤回調查議案，因此現時共有3項相關議案宣告取消。

根據立法會秘書處文件顯示，接獲紡織及製衣界議員鍾國斌通知，撤回其於去年11月，引用權力及特權法調查關於《逃犯條例》修訂引起的社會衝突的動議。相關動議內容包括社會衝突對香港整體民生和經濟的影響，以及其他相關事宜，以回應社會訴求。

文件又指出，因應前議員陳淑莊離任，陳去年2項分別引用權力及特權法調查的議案均失效。2項議案包括調查反修例示威期間，警方於新屋嶺扣留中心濫權及不當對待被捕者，以及調查警方於反修例示威期間，針對示威者行使性暴力的情況。

根據紀錄，立法會目前仍有11項涉及反修例示威的調查議案，分別涉及引用權力及特權法及《基本法》第73條，包括議員梁美芬動議調查《逃犯條例》修訂引發騷亂的前因後果及相關事宜。民主派議員則提出調查去年元朗7.21事件、8.31太子站事件，以及警方於反修例示威中對待示威者的方式等調查議案。