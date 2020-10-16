張宇人開會玩接龍照當選委員會主席　遭民主派揶揄

立法會議員以公帑出糧，但有議員不時在會議上玩手機。立法會一連兩日進行18個事務委員會的正、副主席選舉，飲食界議員張宇人今早(16日)在房屋事務委員會上玩手機遊戲，隨後在主持會議時，連番遭民主派議員揶揄，呼籲他不要再玩手機，又質疑該行為是否恰當。

正當議員們在房屋事務委員會上進行提名期間，張宇人拿出手機玩接龍，隨後更當選為該事務委員會的主席。於接着的食物安全及環境衞生事務委員會上，議員許智峯在會上提出規程問題，指有議員在會議上玩接龍，問及該行為是否恰當，要求作出裁決，惟張則指並非規程問題。

隨後多名民主派議員在提名後，均呼籲張宇人「唔好打手機喇」，其中議員譚文豪在提名時，更指資訊科技界議員莫乃光打手機比張厲害，張宇人在會議上，未有就其行為作出回應。

另外在邀請譚文豪發言時，張宇人曾一度稱譚文豪為「譚文就」，譚文豪則反駁指譚文就以前是一名騎師，更指「睇嚟你都幾鍾意賭馬，果然呢數口精嘅人都鍾意去馬會，你係咪好趕時間，今日係禮拜三定禮拜六呢」？至於該事務委員會的主席，則由議員何俊賢以24票勝出。