迷暈兒子將他勒斃後自殺失敗　抑鬱婦認誤殺候懲

有精神病史的五旬婦人，於去年在湯內「加料」迷暈其23歲兒子，再用電話線把他勒斃。她事後服老鼠藥自殺不遂被捕，她今日（16日）在高等法院否認謀殺罪，但承認一項誤殺罪，獲控方接納。控方案情顯示，案發前被告萌生自殺念頭，因想到兒子不能照顧自己，遂希望帶他一起離開，精神科醫生判斷她是受妄想症影響犯案。法官將判刑押後至10月30日，以等候被告的感化官及精神科醫生報告。

現年57歲的被告趙麗霞，任職學校校工，她被控於2019年2月22日在將軍澳善明邨善禮樓住所內，謀殺其兒子黎裕帆。

案情指，2019年2月23日晚上10時許，善禮樓保安員在大廈升降機內，發現被告步履不穩，未有回答問題，於是召喚救護車。被告在救護車內，含糊地表示前一天自己跟兒子雙雙服食了老鼠藥。消防到場破門入屋，發現被告的兒子仰臥在客廳梳化，證實他已經死亡。

被告其後向警方說出事件來龍去脈，說自己患抑鬱症及有失眠問題，需要到醫院精神科門診部接受治療，而兒子則任職散工，月入2000至4000港元。

被告透露，許久以前她已經有自殺念頭，起初並沒想到要殺死兒子，但思量後又覺得兒子不能照顧自己，也無法經濟獨立，於是在案發前一至兩天，決定與兒子同歸於盡。

至2019年2月22日凌晨，被告將20粒安眠藥混入湯內，剛下班回家的兒子喝過後感到暈眩，便扶他躺在梳化上，趁他睡着時便用一條白色叉電線勒他的頸，當時兒子有嘔吐及掙扎但又乏力反抗。

約半小時後她見兒子面部發黑，確定他已斷氣，她便先洗好湯碗放回櫃桶內，再混着高粱酒服食兩包老鼠藥。未幾她嘔吐吐出老鼠藥，便轉而服食10粒安眠藥。被告聲稱不知道自己為何離開住所及如何被送院。

精神科醫生報告顯示，被告案發時有精神錯亂，受妄想症影響，因此不能控制自己。另一名精神科醫生亦指被告患重性抑鬱，令她產生強烈的絕望感，影響了她當時的判斷力。