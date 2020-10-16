8號風球泊咪錶位無入錶遭抄牌　運輸業工會冀酌情處理

汽車交通運輸業總工會今(16日)到馬鞍山警署請願，指警方在周二(13日)8號風球下到咪錶「抄牌」，冀警方酌情處理有關罰單，並希望運輸署可暫停在惡劣天氣下咪錶的收費安排。一行約5人在今午12時到達馬鞍山警署，分開展示標語，並高呼「強烈要求警方在8號颱風下酌情處理檢控行動；強烈要求運輸署在颱風期間修改錶位免付費」等口號，警方派代表接過請願信。

汽車交通運輸業總工會主席陳兆華表示，日前天文台於上午5時40分懸掛8號風球後，天氣隨即轉壞，不少職業司機因為人身安全而留在家中，但不料工會收到不少會員的救助，逾60部停泊在馬鞍山泥涌臨時停車場及落禾沙里停車場咪錶處的的士、校巴等，由於未能入錶而被警方抄牌。他又指在疫情下的士司機已「生意慘淡」，司機因人身安全而不到場入錶，卻遭抄牌，希望警方可酌情處理。

該工會的的士司機分會理事(權益)梁達壯表示，在今年爆發第三波疫情後，的士司機收入僅得往時的1成，即使現時疫情緩和，收入亦只得往日的一半，不少司機每日只有約200至300港元收入。雖然在8號風球下部分司機不用交車租，但司機有責任把的士泊在安全的地方，若被抄牌，「當日沒有收入之餘，仲倒貼320蚊(交付罰單)」。

的士司機分會副主席勞士正指出，8號風球下的士司機將沒有保險保護，不少司機會把的士泊在咪錶處，但不料會被抄牌，他又指政府在8號風球下皆會呼籲市民留在家中，司機亦難以冒生命危險到場入錶，希望當局可以跟進事件。