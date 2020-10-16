山東街及地士道街重建大廈多劏房　居民指漏水嚴重老鼠大如貓

市區重建局今(16日)公布開展旺角山東街/地士道街重建項目，初步建議在重建地盤內興建約300個私人住宅單位，項目預計2030年完工，收購方面會按市建局沿用的政策，即自住業主的現金補償將以重置單位7年樓齡之呎價計算，而商戶則按物業市值及津貼計算。

市建局總經理(收購及遷置)鍾建強指出，涉事重建樓宇內「劏房數目都唔少」，而有關劏房戶若符合資格亦會獲賠償處理。市建局下周將為業主及租戶舉行簡報會講述補償安排。

談到為何今次重建項目全數屬於私營單位，並於疫情影響的不明朗經濟情況下開展，市建局總經理(規劃及設計)麥中傑解釋指，今次項目本屬2019/20年度的業務計劃，故已因疫情而延遲啟動，規模亦較細。

麥表示，項目涵蓋部分地士道街休憩花園，該花園現時被周邊樓宇包圍，位置隱蔽。現場所見，地盤內的地士道街休憩花園出入口，被鄰近奶路臣街街市的上落貨及車輛停泊阻擋，環境欠佳。該局將重新規劃項目範圍，將花園打通至山東街/地士道街交界，加強可達性。另外，項目亦會提供一個面積約200平方米的地下小廣場，連接重置後的休憩花園及商舖，提升社區活力。

奶路臣街2號/地士道街15至23號大廈2樓單位業主劉女士，與家人居住在600多呎單位逾40年。她認為重建大廈屬好事，直指單位不時漏水，位置上鄰近奶路臣街街市，鼠患一直相當嚴重，「老鼠多到不得了，屋企同走廊擺老鼠板，見到啲老鼠黐埋一堆！見過最大嘅老鼠恍如小貓一樣」！

年逾70歲的焦氏夫婦居於該大廈三樓「一劏三」的劏房單位，面積約160呎，月租約5300港元。二人前年因陪伴孫兒讀書而來港，目前已申請公屋，希望於大廈重建前盡快上樓。

山東街21至27號A/地士道街1號大廈業主立案法團主席黃先生表示，目前大廈樓齡逾50年，共49戶居住，其中逾10伙是劏房戶，稱劏房「層層都有，通常一屋劏兩至三間劏房」。黃先生指樓宇曾於3年前維修外牆，但打風落雨亦難免漏水，如家中廚房位置屢現滲水情況。作為法團主席不時收到大量住戶投訴，例如頂層居民投訴天花滲水、低層居民投訴有鼠患。

於同一大廈地舖經營廢紙公司逾廿年的梁先生，對重建計劃表示歡迎，形容大廈嚴重失修，又指店舖水渠破爛漏水，不時引致水浸，「溶溶爛爛，應該早啲重建」！他直言日後獲市建局補償後，亦未必能於同區覓得相若舖位續營，慨嘆苦無辦法，惟有見步行步，「做得一日得一日」。