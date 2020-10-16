陳同佳入台申請傳遭拒　團體抗議台灣當局形同包庇

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月刑滿出獄曾表示會赴台自首，但至今仍未出發。對於近日有傳台灣當局拒絕陳同佳的入台申請，有團體今日(16日)到位於金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處(香港)請願，批評台灣當局基於政治計算，拒絕陳同佳投案，等同包庇殺人兇手。

團體「青研香港」一行4人，今日(16日)中午到台北經濟文化辦事處(香港)請願，要求台灣當局允許陳同佳入境投案。團體召集人陳志豪認為，陳同佳牽涉的殺人案，其犯罪行為和結果均發生在台灣，但香港和台灣沒有逃犯引渡協定，香港法庭無權審理該案，港府亦沒有法律依據管束陳同佳的自由。他指，根據台灣刑法，刑事案件若發生在台灣，台灣便有司法管轄權，以及有責任維護司法公義，但台灣當局基於政治算計，拒絕陳同佳入境並阻礙其投案，行為罔顧司法公義，無異於包庇殺人兇手，令人憤怒，「是否香港人在台灣殺害香港人後再返香港，台灣當局便置之不理？如是的話，相信很多港人以後不敢再去台灣」。

另一成員周元谷則批評，台灣當局多次以程序問題刁難陳同佳赴台，認為命案在台灣當局眼中只是操弄民意、收穫政治利益的工具。此外，就有5名港人偷渡到台灣後被台灣當局扣押，事件發生至今近1個月，相關人士仍與外界失去聯絡。青研香港副召集人林宇星呼籲台灣當局回應港人關切，尊重香港人的知情權，盡快公布被扣押的5名港人的資訊，確保他們獲得人道對待和法律援助，而非繼續黑箱作業。