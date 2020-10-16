明日大嶼翻生　財委會下周五開會　議程排尾二

全國人大常委會早前決定今屆立法會延任不少於1年，意味暑假休會前眾多未及處理的法案和撥款申請變相「翻生」，毋須推倒重來。財務委員會將於下周五(23日)舉行今個立法年度首次會議，按照最新議程，會上將處理12項於上個會期內未完成審議的項目，其中包括備受社會廣泛爭議的「明日大嶼」前期研究撥款申請，該項目排在議程中的尾二。

財委會在上屆會期結束前加開多次會議，其中在7月17日最後1次會議前仍積壓21項撥款申請，最終全日兩節會議合共通過8項撥款，包括注資運動員基金及更換水警中央指揮系統等。不過，包括當時排第20的「明日大嶼」撥款在內，有13項議程最終未能表決，並順延至延任立法會開會後再續處理。

根據財委會最新議程，下星期五的會議上將會處理其中12項早前未及處理的撥款申請，當中部分項目的審議次序較休會前略有調整，惟涉及超過5.5億港元、俗稱「明日大嶼」的中部水域人工島相關研究撥款項目仍然在尾二，同樣排在列於議程最後一項的「跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究」之前。